In einem Live-Video auf "Instagram" hat der frühere Bayern-Profi Douglas Costa verraten, welchen Spieler er besser als Superstar und Mitspieler Cristiano Ronaldo einschätzt. "Mein stärkster Teamkollege ist Paulo", lobte der Flügelflitzer von Juventus Turin seinen Kumpel Paulo Dybala, schob aber eilig nach: "Dann natürlich auch Ronaldo."

Costa war 2017 aus München zur Alten Dame gewechselt und spielt seitdem mit Dybala zusammen.

Ronaldo kam im Sommer 2018 für 117 Millionen Euro von Real Madrid nach Italien. Die Statistik tendiert aktuell noch zum Portugiesen, der nach 32 Pflichtspielen 25 Treffer und vier Torvorlagen auf dem Konto hat. Dybala kommt in 34 Partien auf zwölf Tore und 13 Assists.

Aktuell pausiert in der Serie A, wie eigentlich in der gesamten Sportwelt, aufgrund der Coronakrise der Spielbetrieb. Costa war im Zuge dessen in seine brasilianische Heimat gereist.

Doch der Nationalspieler möchte schnellstmöglich wieder nach Europa. "Ich hoffe, ich kann bald zurückkehren, denn ich weiß nicht mehr, was ich hier tun soll", erzählte Costa in dem Live-Video weiter.

