Ein Juventus-Insider erklärte dazu: "Andrea [Agnelli, d. Red.] hat sein Interesse an Guardiola nie versteckt. Andrea glaubt, dass Guardiola nach Italien kommen möchte, wenn er irgendwann England verlässt. Die Frage ist nur, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber er wird alles versuchen, um es zu ermöglichen."

Schon im vergangenen Sommer sollen die Italiener versucht haben, den ehemaligen Barça-Trainer von Manchester City loszueisen. Als Ersatz für Massimiliano Allegri wurde dann allerdings Maurizio Sarri verpflichtet. In dieser Saison läuft es aber nicht wie von den Verantwortlichen gewünscht.

Guardiola will in Manchester bleiben

In der Königsklasse erreichten die Turiner zwar problemlos die K.o.-Runde, doch in der Serie A gestaltet sich das Meisterrennen enger als erwartet. Inter Mailand und Juve liegen aktuell punktgleich an der Spitze (54), nur knapp dahinter rangiert Lazio Rom (53). Damit ist der neunte Titel in Folge für Juventus in Gefahr.

Guardiola kündigte zuletzt aber an, auch sein fünftes Jahr in Manchester angehen zu wollen. Damit dürfte ein vorzeitiger Abschied im kommenden Sommer so gut wie vom Tisch sein, auch wenn Agnelli bereit sein soll, dem 49-Jährigen alle Wünsche und Bedingungen zu erfüllen.

Eine Vertragsverlängerung über das nächste Jahre hinaus hat Guardiola bei City allerdings noch nicht unterschrieben.

