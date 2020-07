Juventus Turin hat am 37. Spieltag der Serie A eine überraschende Niederlage einstecken müssen. Der bereits feststehende italienische Meister unterlag in Cagliari mit 0:2 (0:2). Luca Gagliano brachte die Gastgeber früh in Führung (8.), Giovanni Simeone legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach (45.+2). Beim zweiten Gegentor sah Gianluigi Buffon in seinem 649. Serie-A-Spiel nicht gut aus.

So lief das Spiel:

In einem offenen Beginn mit Abschlüssen auf beiden Seiten ging Calgiari Calcio nach einem gut rausgespielten Angriff durch Luca Gagliano (8.) in Führung, der eine Flanke von Federico Mattiello an Gianluigi Buffon, der den Vorzug vor Wojciech Szczesny erhielt, vorbei ins Tor schob.

Juventus Turin brauchte eine Weile, bis sie sich erstmals nennenswerte Torchancen erspielen konnten. Nach der ersten Trinkpause löste sich der Knoten im Angriffsspiel und der italienische Meister erspielte sich in der Folge einige gefährliche Chancen.

Ein abgefälschter Abschluss von Cristiano Ronaldo (31.) verfehlte das Tor von Alessio Cragno nur knapp, bei der anschließenden Ecke verpasste Innenverteidiger Leonardo Bonucci (32.) das Tor mit einem Schuss aus der zweiten Reihe nur haarscharf.

Wenige Minuten später hatte Gonzalo Higuain (38.) die nächste gute Möglichkeit nach einem Eckstoß, doch ein Seitfallzieher des Stürmers landete aus kurzer Distanz knapp über Cagliaris Kasten.

Kurz vor der Halbzeit war es Simone Muratore (44.), der die beste Chance zum Ausgleich hatte, doch der Youngster scheiterte mit seinem Abschluss aus dem Strafraum am gut postierten Cragno.

Als Juventus im Kopf schon in der Kabine schien, stellte Giovanni Simeone (45.+2) den Spielverlauf auf den Kopf und erhöhte mit einem haltbaren Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:0. Juve konnte sogar noch vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen, doch ein Freistoß von Miralem Pjanic (45.+4) landete knapp neben dem Gehäuse Cagliaris.

Cagliari kam gut in die zweite Halbzeit, Joao Pedro (50.) setzte einen Distanzschuss nur knapp neben das Tor von Buffon.

Juve verlor in der zweiten Halbzeit Kreativität und Durchschlagskraft, so spielte sich die alte Dame kaum hinter die letzte Abwehrkette Cagliaris und suchte sein Glück oft mit Schüssen aus der Ferne. Doch Abschlüsse von Rodrigo Bentancur (54.) oder Ronaldo (68.) brachten Cragno nicht in Verlegenheit.

Cagliari tat nicht mehr viel für die eigene Offensive, doch die wenigen Angriffe endeten meist gefährlich. Simeone (70.) hatte nach einem Durcheinander in Juves Strafraum die Chance zur Entscheidung, dem Stürmer rutschte beim Schuss die Kugel vom Fuß.

Das rächte sich aber nicht mehr, Ronaldo (80.) und der eingewechselte Luca Zanimacchia (90.+4) probierten ihr Glück in der Schlussphase jeweils erneut aus der Distanz, Cragno war im Tor Cagliaris heute aber unüberwindbar.

So gewinnt Cagliari nach acht sieglosen Spielen ausgerechnet gegen den italienischen Meister, Juve lässt nach der Meisterfeier Punkte liegen.

Das fiel auf: Juves fehlende Kreativität in der zweiten Halbzeit

Die Gäste erspielten sich mit sauberen Spielzügen vor allem zwischen der 30. und 45. Minute Torchance um Torchance, doch in der zweiten Halbzeit blieb jegliche Kreativität des Meisters in der Kabine. Juve stellte Cagliari kaum vor Probleme, ohne Ball gab es kaum Bewegung und so suchte Turin einen Abschluss nach dem anderen aus der Distanz. Mit einem gut aufgelegten Torhüter hatte Cagliari so keine Probleme dabei, die Führung ins Ziel zu retten.

Die Statistik: 2

Juventus Turin hat erstmals seit August 2017 (gegen den FC Genua) wieder zwei Tore in der ersten Halbzeit kassiert.

