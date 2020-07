Lazio Rom muss sich in der italienischen Serie A langsam aber sicher aus dem Titelrennen verabschieden. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi kam am 33. Spieltag bei Udinese Calcio nicht über ein torloses Remis hinaus und verlor zudem den zweiten Tabellenplatz an Atalanta Bergamo. Der Hauptstadtklub rangiert mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin auf Platz drei.

So lief das Spiel:

Acht Punkte Rückstand hatte Lazio vor Spielbeginn auf Tabellenführer Juve, sechs Punkte betrug der Vorsprung der Gastgeber auf die Abstiegszone - es war am Mittwochabend also alles angerichtet für einen Fight um alles oder nichts.

Bereits nach drei Minuten fing sich Stefano Okaka nach einem Foul an Stefan Radu seine zehnte Gelbe Karte der Saison ein - und fehlt Udinese damit am kommenden Spieltag. An Einsatz mangelte es nicht im strömenden Regen von Udinese.

In der Anfangsviertelstunde spielte sich die Partie ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. Diese verteidigten zwar bissig und stellten Lazio vor einige Probleme, brachten offensiv aber zunächst so gut wie nichts zustande.

Es dauerte bis in die 20. Minute, bis die Schwarz-Weißen zu ihrer ersten Chance kamen. Kevin Lasagna verpasste mit dem Kopf nach einer etwas zu hohen Flanke von Rodrigo De Paul.

Nach Spielanteilen waren die Römer klar die bessere Mannschaft, auch die Kombinationen der Himmelblauen wirkten flüssiger. Doch eindeutig vors Tor kombinieren konnte sich der Tabellenvierte kaum - der nasse, tiefe Rasen machte das Kurzpassspiel nicht einfacher.

Somit ging eine ansehnliche, aber wenig mitreißende erste Hälfte zu Ende.

Nach Wiederanpfiff hatte Lasagna wiederholt die Chance zur Führung für die Gastgeber (50., 54.), doch der Italiener spielte viel zu eigensinnig und verwehrte seinen Teamkollegen den Querpass in die Mitte. Stattdessen zog er selbst ab und scheiterte an der Abwehr der Laziani und letztlich an sich selbst.

Auch nach gut einer Stunde war der aktuell beste Torschütze der Serie A, Ciro Immobile, noch überhaupt nicht im Spiel. Trotz einer engagierten Partie fanden die Römer nicht den letzten Pass auf ihren Star-Stürmer. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi agierte zwar physisch stark, es fehlte aber die Inspiration.

Hatten die Zuschauer in Hälfte eins noch eine durchaus ansprechende Partie erlebt, verflachte das Spiel ab der 70. Minute dramatisch. Es scheint ein besonderes Merkmal der Serie A, dass die coronabedingten Wechselorgien rund 20 Minuten vor Schluss vielfach den Spielfluss unterbrechen.

Wegen Ballwegschlagens holte sich Luis Alberto in der 83. Minute seine fünfte Gelbe Karte der Saison und fehlt Lazio damit am kommenden Spieltag gegen Juventus Turin. Eine herbe Schwächung im Kampf um die Meisterschaft.

Trotz fünfminütiger Nachspielzeit kam Lazio nicht mehr entscheidend vors gegnerische Tor und nimmt nur einen Punkt aus Udinese mit.

Der Tweet zum Spiel:

"Keeper Strakosha hypnotisiert Lasagna im Eins-gegen-eins", schreibt Lazio auf seinem Twitter-Account. Kann man so sehen - vielleicht hätte der Udinese-Stürmer in der 54. Minute aber auch einfach nur abspielen müssen, um die beste Chance der Partie in einen Treffer zu verwandeln.

Das fiel auf: Wechselspielchen

Mit Rodrigo Becao und Sebastién De Maio in der Abwehr, Seko Fofana im Mittelfeld und Stefano Okaka im Angriff brachte Udinese-Coach Luca Gotti nach der 1:3-Niederlage gegen Sampdoria Genua am vergangenen Spieltag insgesamt vier neue Spieler in allen Mannschaftsteilen zum Einsatz.

Die Statistik zum Spiel: 1

2,4 Punkte holte Lazio Rom im Schnitt vor der Coronapause. Seit Wiederanpfiff der italienischen Liga ist es genau einer.

