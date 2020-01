Insgesamt steht Emre Can in dieser Saison erst bei acht Pflichtspieleinsätzen und 279 Einsatzminuten. Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler mit dem französischen Meister Paris St. Germain in Verbindung gebracht.

Can steht zwar noch bis 2022 bei Juve unter Vertrag, doch seit seiner Nicht-Nominierung für die laufende Champions-League-Saison im vergangenen September gilt das Verhältnis zwischen Spieler und Klub als angespannt.

Das könnte Dich auch interessieren: "Geld hat keine Rolle gespielt": Nübel-Berater wehrt sich gegen Kritik

(SID)