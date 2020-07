Robin Gosens von Atalanta Bergamo hält eine Ablösesumme von 30 bis 35 Millionen für sich selbst für zu hoch. Im Interview mit "Goal" meinte der 26-Jährige: "Wenn ich das schon höre, über 30 Millionen Euro für so einen Robin Gosens, dann wird mir wirklich schlecht. Mein lieber Scholli. Da habe ich Schwierigkeiten, das zu begreifen." Aktuell seien das aber "die Preise, die momentan verlangt werden".

"Atalanta weiß genau, dass ich in dieser Saison unglaublich gute Statistiken habe. Und das wird in der nächsten Spielzeit nicht so leicht zu überbieten sein. Von daher wäre es aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht sogar verständlich, mich zu verkaufen", meinte der Deutsche mit niederländischen Wurzeln.

Gosens bestritt in der laufenden Saison 31 Serie-A-Spiele für Bergamo. Dabei erzielte er neun Tore und bereitete acht weitere vor. Er habe "vom Verein aber noch keine Signale empfangen, dass ich verkauft werden soll". Allgemein fühlt sich Gosens geschmeichelt, dass Top-Klubs angeblich Interesse an ihm haben.

"Wenn man mit Vereinen wie Juventus Turin oder Inter Mailand in Verbindung gebracht wird, ist das eine riesengroße Ehre. Das macht mich stolz und zeigt mir, dass ich in dieser Saison vieles richtig mache", erklärte der 26-Jährige.

Gosens schließt Transfer nicht aus

Er beschäftige sich damit aber erst mal nicht, sondern wolle sich auf die Champions League konzentrieren, so Gosens weiter. Nach zwei Achtelfinal-Siegen gegen den FC Valencia (4:1 und 4:3) in der Königsklasse geht es für Bergamo schon bald zum Finalturnier. Dort erwartet die Italiener am 12. August (21 Uhr) im Viertelfinale Paris Saint-Germain.

Einen Wechsel schloss Gosens allerdings nicht aus. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gerne mal die Bundesliga besuchen würde. Und das nicht nur als Zuschauer, sondern als Spieler auf dem Rasen. Diesen Wunsch würde ich mir gern erfüllen", meinte der 26-Jährige.

Schon im letzten Jahr war ein Transfer in die Bundesliga zum FC Schalke im Gespräch. Doch laut Gosens kam es "aus finanziellen Gründen" zu keiner Einigung. Das Angebot der Königsblauen sei "zu weit weg" von Atalantas Vorstellungen gewesen.

Über eine mögliche erneute Offerte der Schalker meinte Gosens: "Wenn Schalke auf mich zukommen würde, wäre es für mich in jedem Fall schwierig, nein zu sagen, weil es einfach mein Herzensverein ist." Aus sportlicher Sicht würde es aber "wenig Sinn machen, von Atlanta Bergamo zu Schalke 04 zu wechseln. Das ist leider so."

