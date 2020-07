SSC Neapel gegen AS Rom

Die SSC Neapel hat im Kampf um die Europapokalränge einen ganz wichtigen Dreier eingefahren. Gegen den direkten Konkurrenten AS Rom siegte Neapel am 30. Spieltag mit 2:1 (0:0). José Callejon brachte die Gastgeber in Führung (55.). Nur fünf Minuten später erzielte Henrikh Mkhitaryan den Ausgleich für die Hauptstädter. Lorenzo Insigne brachte die Süditaliener zurück auf die Siegerstraße (82.).

So lief das Spiel:

Neapel dominierte über weite Strecken eine zähe Partie im Stadio San Paolo. Die Roma war hauptsächlich daran bedacht tief zu stehen und maximal auf Konter zu lauern. Die beste Chance der Gastgeber vergab Arkadiusz Milik, der mit dem Kopf nur den Querbalken traf (32.).

Unmittelbar nach der Pause die unterhaltsamste Phase im kompletten Spielverlauf. Zunächst ging Neapel durch José Callejón verdient in Führung (55.), ehe nur fünf Minuten später Henrikh Mkhitaryan wie aus dem Nichts den Ausgleich erzielte. Das Spiel anschließend erneut auf überschaubarem Niveau, auch wenn die Römer zumindest versuchten, etwas am Spielgeschehen teilzunehmen. Doch in der Schlussphase war es Lorenzo Insigne, der sehenswert den verdienten 2:1-Endstand zugunsten der Hausherren erzielte (82.).

Rom fand keine weitere Antwort und kassierte bereits die dritte Niederlage in Serie. Die beste Nachricht des Abends gehörte dennoch den Römern: Nicoló Zaniolo feierte nach überstandenem Kreuzbandriss sein Comeback.

Die Stimmen:

Gennaro Gattuso (Trainer SSC Neapel): "Ich trainiere eine starke Mannschaft. Wir müssen konstant unsere Leistung abrufen und als Team eine Siegermentalität entwicklen. Lorenzo Insigne kann in jedem Spiel den Unterschied machen. Er ist ein intelligenter Junge, der sich mir Fußball auskennt."

Das fiel auf: Standfußball

Beide Mannschaften agierten über weite Strecken viel zu statisch und ideenlos. Auch in teils guten Umschaltsituationen rückten oft zu wenig Spieler nach. Besonders die Römer, die die Punkte dringender benötigten als Neapel (Napoli als Pokalsieger bereits für die Europa League qualifiziert) enttäuschten bis auf wenige Ausnahmen zu Beginn der zweiten Hälfte auf ganzer Linie.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 21

Einzig Manchester City (22) traf in den Top-Ligen Europas häufiger Pfosten oder Latte als Napoli (21).

