Ibrahimovic war kaum in Mailand angekommen, da stellte er, der Neue, schon klare Forderungen an die künftigen Teamkollegen. "Man muss hart arbeiten. Wenn man nicht leidet, kann man nicht das Beste aus dem eigenen Potenzial machen", dozierte der Schwede und machte deutlich, dass er sich "viel erwarte von den Kollegen".

Die haben sich in der laufenden Spielzeit tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert. Rang elf in der Tabelle der Serie A, acht Niederlagen bei nur sechs Siegen - ein tiefer Fall für das stolze Milan. Erschwerend kommt hinzu, dass ausgerechnet Inter Tabellenführer ist und mit 42 Punkten doppelt so viele Zähler gesammelt hat wie der Stadtrivale.

2011 waren die "Rossoneri" zuletzt Meister, damals spielte ein gewisser Zlatan Ibrahimovic im Angriff. Erfolgreiche Zeiten, denen man sich nun in der zweiten Zlatan-Ära ganz langsam wieder annähern möchte.

Ibrahimovic: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache

Die jüngsten Vorleistungen, die Ibrahimovic mitbringt, sind auch im hohen Profi-Alter noch hervorragend. In der vergangenen Saison, die in der Major League Soccer von März bis November geht, erzielte der Kapitän von L.A. Galaxy 31 Tore in 31 Pflichtspielen, dazu kamen acht Assists.

Die MLS hat freilich nicht die Klasse der Serie A, dennoch zeigen die Statistiken, dass der Routinier noch immer alles mitbringt, um auch die Defensivreihen in Italien zu fordern. Da ist sich Fußball-Experte Matteo Zorzoli von Eurosport in Mailand sicher:

" Die Arbeitseinstellung von Zlatan Ibrahimovic wird den Wendepunkt in der Saison von Milan darstellen und die Fans werden wegen ihm nach San Siro zurückkehren. Und: Seine Leidenschaft wird ein leuchtendes Beispiel für die Teamkollegen sein. "

Ibrahimovic selbst betonte, dass er genau wisse, was zu tun sei, um "Tore zu erzielen, Treffer vorzubereiten und Kopfballduelle zu gewinnen". Milan, so Ibrahimovic, "kann und muss mehr leisten". Sein Ziel sei es, "die Mannschaft zu unterstützen, damit sie sich bessern kann". Dafür will der Exzentriker alles in die Waagschale werfen:

" Ich kann meine Ellbogen noch immer gut einsetzen. Das habe ich nicht verlernt. "

Auf der anderen Seite kommen auf das Team mit der Verpflichtung des Superstars auch Änderungen zu. Die beiden Mittelstürmer Krzysztof Piatek und Rafael Leão, bislang gesetzt unter Trainer Stefano Pioli, müssen mit weniger Einsatzzeit klarkommen. Ibrahimovic wird auf dem Platz den Ball massiv fordern, ebenso die Pässe aus dem Mittelfeld - was den Schwerpunkt im Milan-Spiel verschieben wird.

Mit Unruhe im Team sei aber nicht zu rechnen, glaubt Experte Zorzoli:

" Wann immer Piateks Name fiel, hat Ibrahimovic ihn verteidigt. Der wahre Nutzen von Zlatans Rückkehr wird sein, dass er diese Tormentalität mitbringt. Mehr als 500 Karriere-Tore sind da eine formidable Visitenkarte. Und wenn Milan überdies noch einen Leader gesucht hat, dann hat man ihn nun gefunden. "

Den "alten" Zlatan werden die Fans allerdings nicht mehr zu sehen bekommen. "Ich werde vielleicht nicht wie mit 28 Jahren spielen, ich weiß aber, was es zu tun gibt. Erfahrung hilft viel", erläuterte der Neuzugang, der sein Alter keineswegs als Nachteil betrachtet. "Ich habe mit 38 Jahren mehr Angebote als mit 28 erhalten", ließ Ibrahimovic wissen. "Ich jage nach Adrenalin, denn in meinem Alter spielt man nicht mehr fürs Geld."

Die entscheidende Währung sind Tore und Erfolge. Am kommenden Montag will Ibrahimovic in dieser Hinsicht auch gleich die Kasse klingeln lassen, wenn er in der Serie A gegen Sampdoria Genau (ab 15:00 Uhr im Livescoring bei Eurosport.de) sein Debüt gibt. Milan sei schließlich die "letzte Herausforderung" seiner Karriere, wie er betonte...

