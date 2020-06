Zlatan Ibrahimovic und Franck Ribéry könnten bald für den gleichen Verein auflaufen. Der Vertrag des schwedischen Torjägers beim AC Mailand läuft im Sommer aus, der 38-Jährige wäre also ablösefrei zu haben. Laut der italienischen Zeitung "La Nazione" soll daher der AC Florenz, der Klub des früheren Bayern-Stars Ribéry, Interesse an Ibrahimovic besitzen.

Der Plan des schwedischen Rekordnationalspielers soll eigentlich sein, in seiner Heimat noch für den Hammarby IF aufzulaufen, der Klub, an dem Ibrahimovic selbst Anteile besitzt.

Doch mit Ribéry als entscheidendem Argument wollen die Florentiner den Angreifer von einem Verbleib in der Serie A überzeugen.

Der Schwede war erst im Winter von LA Galaxy nach Italien gewechselt. Aktuell aufgrund eines Wadenmuskelrisses außer Gefecht gesetzt, kommt Ibrahimovic in zehn Pflichtspielen auf fünf Torbeteiligungen.

