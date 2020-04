Auch mit 38 Jahren polarisiert Zlatan Ibrahimovic wie kaum ein anderer Fußball-Profi. Mit seiner Flucht nach Stockholm während der Coronakrise hat der Stürmer des AC Mailand den Spekulationen über einen Wechsel Tür und Tor geöffnet. Nun hat sich der Schwede im exklusiven Interview mit der Video-on-Demand-Plattform "Dplay" ausführlich zu Wort gemeldet und seine Zukunftspläne preisgegeben.

Dass Zlatan Ibrahimovic seinen Torriecher nicht verloren hat, stellt der Schwede derzeit fast täglich unter Beweis.

Während sich seine Teamkollegen vom AC Mailand in Italien an strenge Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie halten müssen, hält sich der 38-Jährige in seiner Heimat beim schwedischen Erstligisten Hammarby IF fit.

Bundesliga Coutinho fehlt den Bayern nach OP längerfristig VOR 2 STUNDEN

Im exklusiven Interview mit "Dplay" hat sich Ibrahimovic nun erstmals ausführlich seit seiner Flucht nach Schweden geäußert:

"In Europa steht alles still, vor allem in Italien, wo die Spieler aktuell nicht trainieren können und drinnen bleiben müssen. Ich bin froh, dass ich hier mit den Jungs trainieren kann. Ich kann im Rhythmus bleiben und ihnen hoffentlich auch etwas zurückgeben“, sagte der Stürmer am Rande einer Trainingseinheit in Stockholm.

Ibrahimovic lässt Zukunft offen

Ibrahimovic, der im vergangenen Jahr Anteile am Hauptstadtklub Hammarby erworben hatte, war bereits im März nach Schweden gereist, die mit vergleichsweise lockeren Regelungen auf die Pandemie reagiert hatten.

"Alle sind zuhause und posten in den sozialen Netzwerken Videos, auf denen sie Liegestütze und Sit-ups machen. Das zeigt mir, dass es besser ist, hier zu sein und mit einem ganzen Team auf dem Platz zu trainieren", so der 38-Jährige weiter.

Play Icon WATCH Kaltschnäuzig wie eh und je: So hält sich Ibrahimovic bei Hammarby fit 00:00:53

Wie Ibrahimovic bestätigte, sei dieser Schritt mit dem Klub abgesprochen, der Schwede stehe in "ständigem Austausch" mit den Verantwortlichen der Rossoneri.

Dennoch waren schnell Gerüchte über die Zukunft des Top-Stürmers aufgekommen. Ibrahimovics Vertrag in Mailand läuft im kommenden Sommer aus.

Auf Nachfrage, ob aus dem Trainings-Intermezzo mit Hammarby auch eine langfristige Beziehung auf dem Platz werden könnte, antwortete der Schwede: "Ich weiß es nicht. Derzeit passieren so viele Dinge. Ich meine, wer hätte gedacht, dass das Coronavirus die Welt innerhalb von zwei Wochen auf den Kopf stellen würde?"

In der Vergangenheit hatte Ibrahimovic mehrfach betont, nach seinem Abgang aus Malmö im Jahr 2001 nie mehr in die erste schwedische Liga Allsvenskan zurückkehren zu wollen. Bereits sein Einstieg als Anteilseigner beim Konkurrenten Hammarby hatte bei den Anhängern seines Heimatklubs Malmö FF für große Empörung gesorgt.

Ibrahimovic: "Ich muss nach Italien zurückkehren"

Heute sei für Ibrahimovic aber "alles offen", solange er in eine Mannschaft passe.

"Wir müssen abwarten, wie die Dinge hier enden. Wenn sie denn überhaupt enden. Bislang gibt es keine finale Entscheidung. Ich habe immer gesagt, dass ich so lange Fußball spielen möchte, wie möglich. Wir werden sehen, was passiert", so der 38-Jährige.

Ich muss nach Italien zurückkehren.

Anderslautende Berichte, Ibrahimovic könnte überhaupt nicht mehr nach Italien zurückkehren, dementierte der Torjäger aber vehement: "Ich muss nach Italien zurückkehren und mich an meinen Vertrag halten. Als Profi muss man sich immer daran halten, was man unterschrieben hat."

Sobald es die Lage zulasse und Mailand wieder ins Mannschaftstraining einsteige, werde er seine Zelte in Stockholm wieder abbrechen. Vorerst zumindest.

Das könnte Dich auch interessieren: 80-Mio-Missverständnis? Bayern-Star Hernández hat ein großes Problem

Play Icon WATCH Gala im Halbfinale: Als der vierfache Lewandowski Real zerstörte 00:02:00

Bundesliga Bayerns Lost Generation: Was aus Kurt, Gaudino, Scholl und Höjbjerg wurde VOR 7 STUNDEN