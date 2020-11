In der Tabelle liegt Juve mit 16 Punkten aus acht Spielen in der Spitzengruppe. Die Tabellenführung übernahm am Sonntagnachmittag zumindest vorübergehend Sassuolo Calcio (18). Das Überraschungsteam mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Jeremy Toljan in der Startformation gewann 2:0 (1:0) bei Hellas Verona.