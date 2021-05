Schon am Montag hatte Cristiano Ronaldo mit seinem Saisonfazit-Post auf Instagram für Aufregung gesorgt und die Abschiedsgerüchte weiter angeheizt.

Ronaldo schrieb nach dem letzten Spieltag in der Serie A über die Erfolge in dieser Saison: "Der italienische Supercup, der italienische Pokal und die Auszeichnung zum Top-Scorer der Serie A erfüllen mich mit Zufriedenheit, vor allem, weil es sehr schwer ist diese zu erreichen, in einem Land, in dem man nichts einfach so gewinnt."

Und weiter: "Mit diesen Erfolgen habe ich ein Ziel erreicht, das ich mir seit meiner Ankunft in Italien gesetzt habe: Die Meisterschaft, den Pokal und Supercup zu gewinnen und der beste Spieler und der beste Top-Scorer in diesem großartigen Land zu werden, das enorm starke Spieler, große Vereine und eine ganz eigene Fußballkultur besitzt."

Manch einer interpretierte in diese Zeilen, dass Ronaldo Juventus trotz eines Vertrags bis 2022 verlassen wird, da er ja anscheinend alle seine Ziele in Italien bereits erreicht hat.

Rückkehr zu ManUtd, Real - oder doch zu Sporting?

Zudem gab es zuletzt immer wieder Spekulationen, dass der 35-Jährige möglicherweise zu Manchester United oder Real Madrid zurückkehren könnte.

Auch ein Wechsel zu seinem Jugendklub Sporting Lissabon stand im Raum. Angeblich soll aber auch der Paris Saint-Germain an Ronaldo interessiert sein.

Konkret zu seiner Zukunft geäußert hat sich Ronaldo allerdings noch nicht.

