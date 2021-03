In der TV-Show "El Chiringuito" sprach der spanische Journalist Josep Pedrerol über eine denkbare Rückkehr von Ronaldo zu Real Madrid. Demnach habe sein Berater Jorge Mendes mit den Real-Verantwortlichen über ein mögliches Comeback gesprochen - zunächst auf informeller Basis.

Es ist zwar anzumerken, dass in der spanischen TV-Sendung viel und oft spekuliert wird, Pedrerol habe die Informationen allerdings von Real-Präsident Florentino Pérez erhalten. Dem Journalisten wird generell eine sehr gute Beziehungen zu dem spanischen Klub nachgesagt.

Ronaldos aktueller Verein Juventus Turin schied bereits in der Champions League aus und liegt auch in der Serie A derzeit nur auf dem dritten Tabellenplatz mit zehn Punkten Rückstand auf Inter Mailand. Der 36-Jährige will allerdings Titel gewinnen und wisse um die heikle Lage der Turiner, daher sei ihm der Gedanke an eine mögliche Rückkehr zu Real durch den Kopf gegangen.