Publiziert 08/06/2021 Am 10:24 GMT | Update 08/06/2021 Am 10:36 GMT

Der Vertrag des portugiesischen Nationalspielers mit dem italienischen Rekordmeister läuft noch bis 2022. Dieser Umstand hält dessen Agenten aber offenbar nicht davon ab, sich weiterhin danach zu erkundigen, welche Topklubs auf den 36-Jährigen schielen.

Die "AS" berichtete zuletzt über einen möglichen Tausch zwischen der Alten Dame und PSG, in den wohl Ronaldo und Mauro Icardi involviert wären.

Nachdem Präsident Florentino Perez einem Transfer des Stürmers bereits eine Absage erteilt hatte, könnte sich das Blatt bei Real Madrid womöglich auch noch einmal wenden. Demnach spekuliert die "Sun", dass die Ernennung von Carlo Ancelotti zum Nachfolger von Trainer Zinedine Zidane eine neue Türe für den Portugiesen in Madrid öffnen könnte.

Int. Freundschaftsspiele Drei Dinge, die beim DFB-Sieg auffielen: Gosens ist geil VOR 14 STUNDEN

Auch Gerüchte um eine Rückkehr zu Manchester United halten sich. Zuletzt vermeldete die "AS", dass die Red Devils bereits mit Ronaldo über einen Wechsel gesprochen haben sollen, wobei es auch zum Kontakt zwischen ihm und Trainer Ole Gunnar Solskjaer gekommen sei.

Entscheidung über CR7-Zukunft wohl erst nach EM

Was einen möglichen Verbleib von CR7 in Turin betrifft, schreibt "ESPN", dass die Diskrepanz zwischen Ronaldos Gehaltsforderungen und Juventus' Preisvorstellungen sich womöglich als Stolpersteine erweisen könnten, zumal sich der Verein zunächst noch von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen muss.

Ronaldo habe in der Zwischenzeit bereits mit dem neuen Juve-Coach Massimiliano Allegri gesprochen. Weitere Gespräche seien geplant, bevor die Mannschaft zur Saisonvorbereitung der Bianconeri zurückkehrt, so heißt es weiter.

Allerdings sei es laut dem US-Sender "unwahrscheinlich", dass noch vor der Europameisterschaft eine endgültige Entscheidung über die Zukunft von CR7 falle. Portugal startet am 15. Juni in Budapest gegen Ungarn in das Turnier.

Das könnte Dich auch interessieren: "Da ist mir einer abgegangen": Reaktionen zum DFB-Kantersieg

"Größter Erfolg": Darum ist der zweite EM-Titel für Kuntz so speziell

Ligue 1 Juve-Abschied im Sommer? PSG kontaktierte angeblich Ronaldo-Seite 03/06/2021 AM 16:27