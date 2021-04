Es soll das Wort "Bastard" gefallen sein. Ibrahimovic sprach von einem Missverständnis. Es war der zehnte glatte Platzverweis in Ibrahimovics Klubkarriere, fünfmal sah er Gelb-Rot. Milan-Trainer Stefano Pioli muss somit am Sonntag im Heimspiel gegen CFC Genua auf seinen Starstürmer verzichten.

Ibrahimovic hatte am Montag mit einem Restaurantbesuch in Mailand inmitten der Corona-Pandemie für Empörung gesorgt. Der Schwede hielt sich in einem Luxuslokal auf, obwohl sich die Stadt zu diesem Zeitpunkt in einem Lockdown befand. Daraufhin hagelte es Kritik.

