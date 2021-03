Publiziert 30/03/2021 Am 17:19 GMT

Eine blaue Kreisfläche, die in weiß gehaltene "IM"-Initialien enthält und von einem schwarzen Kreis außen abgeschlossen wird - so sieht das neue Logo von Inter Mailand aus.

Das gab der italienische Traditionsklub am Dienstag bekannt, nachdem er in den Tagen zuvor schon in einem Countdown kräftig für die Emblem-Änderung geworben hatte.

Wie der aktuelle Serie-A-Tabellenführer mitteilte, werden die Trikots ab der kommenden Saison das neue Logo tragen.

Bundesliga BVB-Star Meunier kritisch: "Hälfte der Mannschaft aktuell nur durchschnittlich" VOR 3 STUNDEN

Auf Merchandising-Artikel ist es bereits jetzt zu erwerben.

Neues Inter-Logo: "Wo bleibt die Tradition?"

Bei vielen Anhängern kommt die Umstellung dagegen nicht gut an. In den sozialen Medien müssen die Nerazzurri mitunter heftige Kritik einstecken.

Ein offensichtlicher Anhänger von Juventus Turin schrieb auf Twitter: "Noch schlimmer als unser Logo." Der italienische Rekordmeister war bei seiner Logo-Änderung im Januar 2017 von den Anhängern ebenfalls harsch kritisiert worden.

Eurosport.de fasst die besten Netzreaktionen zum neuen Inter-Logo zusammen:

Das könnte Dich auch interessieren: Wechselwunsch geäußert? Haaland entfernt sich vom BVB

Schafft es Reus zur EM? Das sagt Bundestrainer Löw

WM-Qualifikation "Ich sollte auch spielen": Käpt'n Gündogan stellt Ansprüche VOR 5 STUNDEN