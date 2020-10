Mehrere Serie-A-Klubs, darunter FC Genua 93 und SSC Neapel, sind mit Infektionsfällen unter ihren Spielern konfrontiert. Wegen zwei Coronafällen im Team war Neapel am Sonntag nicht zum Spiel gegen Juve nach Turin gereist. Die Serie A-Liga will die Begegnung mit 3:0 für Juve werten.

Weil zwei Spieler der italienischen U21 im Trainingslager in Hinblick auf das EM-Qualifikationsmatch gegen Island am Freitag positiv getestet wurden, wurde das Training am Mittwoch abgesagt. Die Mannschaft wurde unter Quarantäne gestellt.