Dahinter folgen der SSC Neapel (70) und Juve (69). Vier Teams kommen in die Champions League, für Pirlo dürfte es drei Spieltage vor Schluss richtig eng werden.

Brahim Diaz (45.+1), der frühere Frankfurter Ante Rebic (78.) und Fikayo Tomori (82.) trafen für Mailand, Franck Kessie scheiterte mit einem Handelfmeter an Juve-Torwart Wojciech Szczesny (58.). Rebic war für den angeschlagenen Zlatan Ibrahimovic eingewechselt worden.

Atalanta nähert sich dagegen mit großen Schritten der nächsten Saison in der Königsklasse. Mit einem furiosen 5:2 (1:0)-Sieg beim bereits feststehenden Absteiger Parma Calcio festigten die Lombarden ihren zweiten Platz.

Gosens stand von Beginn an auf dem Feld und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Atalanta blieb mit dem Auswärtserfolg zum achten Mal in Folge in der Serie A ungeschlagen.

