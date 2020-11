Beide Teams spielten in den ersten Minuten geradlinig nach vorne. Die Hausherren tauchten zwar einige Male in der Gefahrenzone auf, mussten jedoch lange auf ihren ersten Schuss aufs Tor warten.

Juve machte das besser und ging in der 15. Minute in Front. Juan Cuadrado lief in die rechte Strafraumhälfte, wo er aus zentraler Position mit tollem Timing von Dejan Kulusevski bedient wurde. Der Kolumbianer gab halbhoch nach innen, wo Cristiano Ronaldo den Ball aus geringer Entfernung zum 1:0 über die Linie drückte.

Im Anschluss schoben sich die Turiner den Ball großteils im Mittelfeld umher. Nach ihrem Führungstreffer nahmen sie das Tempo in Ballbesitz etwas raus. Es folgte eine Phase, in der nicht allzu viel passierte. Juventus Turin ließ zu dieser Zeit defensiv kaum Freiräume aufkommen - im Gegensatz zur Anfangsphase, als die Laziali immer wieder in Lücken spritzten. Die Bianconerci kontrollierten das Geschehen und scheiterten in der 43. Minute durch Ronaldo aus 15 Metern rechts oben am Aluminium.

Juventus überließ den Römern nach dem Seitenwechsel das Spielgerät. Diese schafften es aber zu selten, die vielen Ballaktionen in nennenswerte Offensivszenen umzumünzen. Die Gäste fokussierten sich auf die Ergebnisverwaltung und lauerten auf Konter.

Heim-Coach Simone Inzaghi zog im Laufe des zweiten Durchgangs alle fünf Wechseloptionen. Die Laziali erhöhten den Offensivdruck in der Schlussphase und glichen in der fünften Minute der Nachspielzeit gegen kollektiv tief stehende Bianconeri aus.

Paulo Dybala verstolperte den Ball kurz vor Schluss ins Seitenaus. Der nachfolgende Einwurf landete bei Joaquín Correa, der sich gegen Cuadrado und Federico Bernardeschi durchsetzte, vom linken Flügel in den Strafraum eindrang und auf Joker Felipe Caicedo querlegte. Dieser drehte sich im Duell mit Leonardo Bonucci clever und schoss aus etwa zehn Metern flach zum 1:1-Endstand ins lange Eck.

Bonucci stand wettbewerbsübergreifend zum 400. Mal in einem Pflichtspiel für Juve in der Startelf.

Das fiel auf: Kaum Torgefahr ohne Immobile

Die Hauptstädter mussten einen besonders bitteren Ausfall verkraften. Kapitän und Goalgetter Ciro Immobile wurde positiv auf COVID-19 getestet und fehlte somit. Aus demselben Grund fiel er bereits unter der Woche in der Königsklasse aus. Es war bereits das dritte Spiel in dieser Saison, dass der ehemalige Dortmunder aufgrund einer Quarantäne verpasste. Auch Stammkeeper Thomas Strakosha und Lucas Leiva waren gegen Juventus aufgrund positiver Coronatests nicht dabei. Vor allem Immobiles Abschlussqualität wurde gegen den amtierenden Meister vermisst.

Die Statistik: 4

CR7 wurde in Italiens höchster Spielklasse in dieser Saison bisher viermal eingesetzt - und knipste dabei jeweils. Seit in der Serie A die Drei-Punkte-Regel herrscht, gelang es zuvor nur einem Juve-Kicker, in diesem Wettbewerb in jedem seiner ersten vier Saisonpartien zu treffen. Und zwar Paulo Dybala in der Spielzeit 2017/18.

