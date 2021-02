Juve hat unverändert sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer AC Mailand. Die Lombarden spielen erst am Samstagabend bei Abstiegskandidat Spezia Calcio und können dabei ihren Vorsprung auf die Alte Dame weiter vergrößern. Inter, das am Sonntag (20.45 Uhr) zum Spitzenspiel gegen Champions-League-Anwärter Lazio Rom antritt, liegt momentan fünf Zähler vor Turin. Der Rekordmeister hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.