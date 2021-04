Publiziert 07/04/2021 Am 18:40 GMT | Update 07/04/2021 Am 18:50 GMT

Das für beide Seiten so wichtige Duell um die Champions-League-Qualifikation bot bereits nach zwei Minuten die erste hochkarätige Chance für Juventus, die Superstar Cristiano Ronaldo allerdings fast schon kläglich ausließ. Nach perfekter Flanke von Rechtsverteidiger Danilo kam der Portugiese aus sieben Meter frei zum Kopfball, ließ den Ball aber über seine Stirn und damit auch am Tor vorbeirutschen (2.).

Auf der Gegenseite verbuchte auch Neapel durch Piotr Zielinskis zu hoch angesetzten Abschluss aus 13 Metern die erste Chance (4.), ehe Ronaldo gut knapp zehn Minuten später seinen Fehlschuss vergessen machte. Der zuletzt grandios aufspielende Federico Chiesa ließ auf der rechten Seite zwei Gegenspieler stehen und fand mit seiner flachen Hereingabe Ronaldo, der dieses Mal aus zehn Metern sicher verwertete (13.).

Neapel tat sich gegen ein hochkonzentriertes Juve im Spiel nach vorne enorm schwer und konnte bis auf zwei Distanzschüsse von Fabian Ruiz (18.) und Lorenzo Insigne (40,) kaum für Akzente sorgen - Juve-Keeper Gianluigi Buffon musste im ersten Durchgang kein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

Das änderte sich aber wenige Minuten nach Wiederbeginn, als Buffon gegen Giovanni Di Lorenzos Abschluss aus spitzem Winkel seine erste Prüfung mit Bravour meisterte (48.). Die Gäste machten weiter das Spiel, scheiterten in Person von Insigne (59.) und Ruiz (71.) erneut an Buffon.

Juve hielt sich offensiv lange zurück und stellte dennoch mit dem einzigen Schuss aufs Tor in Hälfte zwei auf 2:0. Der kurz zuvor eingwechselte Paulo Dybala schlenzte den Ball aus 15 Metern unhaltbar in die lange Ecke (73.). Neapel warf bis zum Schluss alles nach vorne, Insignes Anschlusstreffer per Elfmeter kam aber zu spät (90.).

Das fiel auf: Pirlo überrascht mit Buffon

Obwohl Juve-Coach auf der Spieltags-PK einen Tag vor dem Spiel gegen Neapel noch Wojciech Szczęsny als Torwart für die Partie gegen Neapel bestätigte, stand zu Spielbeginn Altmeister Buffon bei der Alten Dame zwischen den Pfosten. Der mittlerweile 43-jährige Buffon rechtfertigte seine Nominierung aber mit einer gewohnt starken Leistung: Drei der vier Napoli-Schüsse aufs Tor wehrte die Juventus-Legende sicher ab, beim Elfmeter war er chancenlos.

Die Statistik: 528

Juve-Legende Giorgio Chiellini absolvierte gegen Neapel sein 528. Pflichtspiel im Juve-Trikot und ist nun der Spieler mit den viertmeisten Einsätzen im Dress der Bianconeri.

