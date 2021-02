Die Affäre, in der besonders mehrere wechselhafte Testresultate bei Lazios Stürmerstar Ciro Immobile aufgefallen waren, sorgt seit Ende Oktober für Aufsehen.

Im Fokus der Ermittlungen steht die Frage, ob Lotito einen befreundeten Chef eines Labors in Avellino zur Vertuschung positiver Ergebnisse angestiftet hat.

Die nun ermittelnde Staatsanwaltschaft erklärte, es bestehe der Verdacht, dass Lazio-Verantwortliche acht positive Corona-Fälle vor dem Spiel gegen Brügge am 28. Oktober nicht den notwendigen Gesundheitsbehörden mitgeteilt haben. Unter anderem Immobile sei trotz eines positiven Coronatests in einem Spiel der Serie A aufgelaufen.

Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, droht den Römern sogar der Zwangsabstieg in die zweite Liga. Möglich seien auch eine Geldstrafe oder Punktabzug. In der Champions League trifft Lazio Rom am kommenden Dienstag im Achtelfinalhinspiel auf Titelverteidiger FC Bayern München (ab 21:00 Uhr im Liveticker).