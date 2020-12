Neapel war in der Anfangsphase nicht auf der Höhe und hatte vor allem mit Lazios Torjäger Ciro Immobile große Probleme. Der Topstürmer setzt erst noch eine starke Direktabnahme knapp über das Tor (7.), bevor er eine Flanke von der linken Seite per Kopf verwertete. Manuel Lazzari bediente Immobile am ersten Pfosten und der legte den Ball unhaltbar in die lange Ecke (9.).