Publiziert 15/03/2021 Am 10:43 GMT | Update 15/03/2021 Am 10:43 GMT

Der Zweitligist Monza, der Platz zwei in der Serie-B-Tabelle belegt und in der nächsten Saison in die Topliga aufzusteigen hofft, will das Team mit Ribery weiter verstärken. Der Berlusconi-Klub hat bereits Stars wie Kevin-Prince Boateng und Mario Balotelli unter Vertrag genommen.

Ribery war nach zwölf Jahren bei Bayern München 2019 nach Italien gewechselt. Zuletzt aber wurde er immer wieder von Verletzungen gestoppt. Sollte der Deal mit Monza nicht zustande kommen, denkt Ribery angeblich über eine Rückkehr in die Bundesliga nach, berichtete die "Gazzetta".

Das könnte Dich auch interessieren: "Mein Lebenstraum": Gosens will in die Bundesliga

Bundesliga Flick bald Bundestrainer? So reagiert Kahn auf die Gerüchte VOR 2 STUNDEN

(SID)

Goretzka-Tor war einstudiert: Flick dankt Klose für Ecken-Trick

Bundesliga Vertragsverlängerung für Bayerns Superstars? Kahn macht Andeutungen VOR 2 STUNDEN