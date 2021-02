Mit 40 Punkten rangiert Juve auf Rang drei hinter Spitzenreiter Inter Mailand (47) und Verfolger AC Mailand (46). Inter hatte schon am Freitag 2:0 (1:0) bei der AC Florenz gewonnen, Milan hat am Sonntag (15.00 Uhr) Heimrecht gegen den FC Crotone. Ronaldo und Co. konnten immerhin die Roma (39 Zähler) überflügeln.