Ibrahimovic fügte an: "Er hat die richtigen Worte gefunden, aber ich war ehrlich zu ihm und sagte, dass ich nicht mehr so viel laufe wie früher. Mihajlovic sagte, ich müsse nur vorne warten und ich erklärte ihm, dass ich für ihn kostenlos zu Bologna gewechselt wäre. Doch dann kam Milan."

Ibrahimovic habe eine besondere Beziehung zu Mihajlovic: "Wir haben uns am Anfang nicht gemocht, aber als ich ihn bei Inter kennengelernt habe, war es Liebe vom ersten Tag an", erzählte der 39-Jährige und fügte an: "Ich pflege zu sagen: ’Wenn ich in den Krieg ziehen würde, wäre Sini in vorderster Front, ich in der zweiten Reihe."