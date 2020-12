Der 39-Jährige erklärte, zunächst gelassen an die Sache herangegangen zu sein. "Das Virus hat die ganze Welt befallen, eine große Tragödie und jetzt ist es bei mir angekommen. Ich war zu Hause und wartete darauf, was passiert", sagte er.

Härter sei für den Offensivspieler aber die Ungewissheit gewesen. "Du beobachtest dich und stellst dir alle möglichen Krankheitssymptome vor, auch die, die du gar nicht hast. Du leidest an dem, was du spürst und an dem, was du denkst zu spüren", gestand er.