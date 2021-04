Einer von Ibrahimovics Begleitern sprach gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP" von einem "Arbeitstreffen", während Restaurantbesitzer Tano Simonato der italienischen Nachrichtenseite "fanpage.it" sagte, dass die Gruppe, zu der auch der ehemalige Milan-Spieler Ignazio Abate gehört haben soll, nicht im Restaurant gegessen habe.

"Wir haben als Freunde ein Glas Wein getrunken", gab Simonato an.

"Fanpage.it" veröffentlichte Fotos, die den Stürmer am Sonntagmittag zusammen mit Freunden ohne Maske umgeben von Weingläsern im Restaurant zeigten, das offiziell geschlossen war. Sonntag war der letzte Tag des Lockdowns in der Region Lombardei. Aufgrund der neuen Einstufung des Gebiets als "orangene Zone" dürfen einige Geschäfte inzwischen zwar wieder öffnen, Bars und Restaurants sind davon allerdings ausgenommen.

Im September hatte sich Ibrahimovic mit dem Coronavirus infiziert. Für eine lombardische Regionalzeitung warb er anschließend für Social Distancing und das Tragen von Masken.

Bereits am Samstag hatte "Ibra" in der Partie gegen Parma für Wirbel gesorgt: Nach einem Foul am früheren Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu gab es einen Wortwechsel zwischen Schiedsrichter Fabio Maresca und Ibrahimovic.