Publiziert 26/05/2021 Am 18:29 GMT | Update 26/05/2021 Am 18:41 GMT

Über seine Firma besitzt Ibrahimovic schon seit mehreren Jahren Anteile an einem Sportwettenanbieter mit Sitz in Malta. Der Weltverband FIFA und die UEFA verbieten Spielern jedoch Beteiligungen an Glücksspielunternehmen.

Beim AC Mailand hatte "Ibra" erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Ihm hatte sogar im schlimmsten Fall eine Sperre von bis zu drei Jahren gedroht, damit wäre seine Karriere wohl beendet gewesen.

Das könnte Dich auch interessieren: Plötzliches Karriereende von Neuer? Beckenbauer lässt aufhorchen

Serie A Offiziell: Meistertrainer Conte verlässt Inter Mailand VOR 9 STUNDEN

(SID)

"Fußball, Fußball, Fußball": Guardiola erzählt witzige Tuchel-Anekdote

EURO 2020 Bittere Nachricht für Schweden: Ibrahimovic fehlt bei der EM 15/05/2021 AM 15:13