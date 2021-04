Publiziert 20/04/2021 Am 09:48 GMT | Update 20/04/2021 Am 09:48 GMT

Auch Präsident Paolo Scaroni vom AC Mailand soll von Vertretern mehrerer Serie-A-Klubs dazu aufgerufen worden sein, seinen Platz im Aufsichtsrat der Liga zu räumen. Das berichten italienische Medien.

Der Serie A stehen allerdings wohl nicht die rechtlichen Mittel zur Verfügung, um die Vertreter von Juventus sowie AC und Inter Mailand auszuschließen. Die drei Klubs sind Gründungsmitglieder der am Montag angekündigten Super League. Es droht ein Streit vor Gericht. Darüber wollen die Klubpräsidenten der Serie A in der kommenden Woche in Mailand diskutieren.

Die Liga befürchtet, dass durch die Super League die TV-Übertragungsrechte um 30 Prozent an Wert verlieren könnten. Betroffen wäre davon auch der Streamingdienst DAZN, der sich die Übertragungsrechte von 2021 bis 2024 gesichert hat.

Bundesliga Matthäus mit Rat für Flick: "Muss nun wirklich vorsichtig sein" VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Infantino droht Super League: "Müssen mit Konsequenzen leben"

(SID)

"Von blanker Gier getrieben": UEFA-Chef grillt Juventus und Konsorten

Fußball DFB-Präsident Keller verlangt Ausschluss der Super-League-Klubs VOR 3 STUNDEN