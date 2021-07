In Portugal bereitet sich die Mannschaft auf den Saisonstart am 22. August vor.

Auch andere Serie A-Klubs erwägen die Einführung einer Impfpflicht für ihre Mitarbeiter, was allerdings zu juristischen Auseinandersetzungen führen könnte, da in Italien wie in Deutschland keine Impfpflicht besteht.

Der italienische Fußballverband FIGC ist besorgt, da bisher nur ein minimaler Teil der Fußballer der Serie A und B immunisiert ist.

Verbandschef Gabriele Gravina erhöhte den Druck und setzt sich ebenfalls für eine Impfung aller Spieler noch vor Beginn der neuen Meisterschaft ein.

(SID)

