Die Gastgeber schlossen durch ihren Sieg in der Tabelle mit 59 Punkten zu den sechstplatzierten Römern auf.

Der ehemalige Stuttgarter Bundesligaprofi Nicolas Gonzalez hatte Florenz schon in der vierten Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, sieben Minuten später erzielte Giacomo Bonaventura den zweiten Treffer.

(SID)

