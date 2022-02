Für Ibrahimovic, der im Januar 2020 von LA Galaxy kam, ist es bereits das zweite Engagement bei den Rossoneri.

Zuvor ging er bereits zwischen 2010 und 2012 auf Torejagd für Milan.

"Zlatan weiß, was er will. Er täuscht nichts vor. Er weiß, wie die mögliche Einigung mit Mailand aussehen könnte. Wenn er keine Lust hat, weiterzumachen, ist er der Erste, der es sagt", sagte Maldini.

Die Trefferquote des mittlerweile 40-Jährigen kann sich trotz seines Alters immer noch sehen lassen. In der laufenden Spielzeit erzielte er in 15 Spielen acht Tore. In der Serie A meldeten sich die Mailänder nach dem Derby-Sieg gegen Stadtrivalen und Tabellenführer Inter Mailand (2:1) im Meisterschaftskampf zurück. Aktuell belegen Ibrahimovic und Co. mit einem Punkt Rückstand den zweiten Tabellenrang.

