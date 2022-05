Nachdem der AC Mailand bereits vorgelegt hatte, musste Inter selbst nachziehen, um weiter die Chancen auf den zweiten Scudetto in Folge zu haben. Auf der anderen Seite hätte Cagliari Calcio mit einem Sieg den Klassenerhalt in der eigenen Hand gehabt und US Salternitana auf einen Abstiegsplatz befördert. Nur eine der beiden Mannschaften konnte ihrer Aufgabe jedoch nachkommen.

Die Gäste starteten deutlich besser in die Partie und hatten in den ersten sechs Minuten bereits zwei gute Abschlüsse aus der Distanz durch Ivan Perisic (3.) und Hakan Calhanoglu (6.). Aber auch Cagliari war in der Anfangsphase wach. Samir Handanovic verhinderte ein sicheres Gegentor gegen Babis Lykogiannis (8.). Inter war aber dennoch die überlegene Mannschaft und erzielte nach elf Minuten sogar ein Tor, das aber aberkannt wurde, weil Milan Skriniar den Ball mit der Hand ins Tor beförderte.

Die Hausherren fanden sich in der Folge fast ausschließlich in der Defensive wieder und mussten dann auch folgerichtig den 0:1-Rückstand hinnehmen. Nach einem starken Flügellauf von Perisic konnte Matteo Darmian seine Hereingabe am zweiten Pfosten einköpfen (25.). Die Nerazzurri hätten zur Pause auch schon höher führen können als nur 1:0, aber die Chancenverwertung ließ im ersten Durchgang zu wünschen übrig. Zunächst parierte Alessio Cragno einen starken Außenrist-Schuss von Lautaro Martinez (39.) und quasi mit dem Pausenpfiff vergab der Argentinier eine große Doppelchance, als er erst den Pfosten traf und den Ball dann auf die Tribüne beförderte (44.).

Der zweite Durchgang startete furios. Zunächst erhöhte Martinez nach einer genialen Vorlage von Nicolo Barella, auf 2:0 (51.). Doch aus dem Nichts erzielten die Hausherren durch ein Traumtor von Lykogiannis direkt den Anschlusstreffer. Der Grieche zog aus über 20 Metern und aus halblinker Position ab und beförderte die Kugel vom rechten Innenpfosten ins Tor (54.).

In der Folge flachte das Spiel extrem ab, vor allem weil Inter kein großes Risiko mehr eingehen und die Führung über die Zeit bringen wollte. Bei einem langen Ball von Giorgio Altare verschätzte sich Stefan de Vrij und Keita Baldé tauchte frei vor Handanovic auf, vergab allerdings (68.). Die Schlussphase hatte es dann in sich. Zunächst köpfte Perisic eine Dumfries-Flanke knapp neben den linken Pfosten (77.). Keine zehn Minuten später erzielte Martinez das erlösende 3:1 und damit die Vorentscheidung. Der eingewechselte Roberto Gagliardini legte nach einem starken Lauf quer für den Argentinier Cragno, der den Torwart souverän überlupfte (84.). In der Nachspielzeit erzielte Dumfries sogar fast noch das 4:1, scheiterte aber am rechten Pfosten (90.+1).

Die Nerazzurri haben damit ihr Nötigstes getan, um eine Meisterschaft des Stadtrivalen auf der Couch zu verhindern und haben die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagt. Dort müsste Inter selbst gegen Sampdoria Genua gewinnen und Milan darf parallel keine drei Punkte gegen Sassuolo holen. Dann würde Inter den Scudetto gewinnen. Auf der anderen Seite hat Cagliari die Chance auf den Klassenerhalt aus der eigenen Hand gegeben und muss am letzten Spieltag gegen den bereits abgestiegenen FC Venedig gewinnen, während US Salernitana nicht gegen Udinese Calcio siegen darf. Es bleibt also in allen Bereichen der Tabelle spannend in der Serie A.

Die Stimmen zum Spiel:

Alessandro Agostini (Trainer Cagliari Calcio): "Natürlich siehst es nicht gut aus. Heute war ein schwieriges Spiel gegen ein starkes Team. Wir müssen mit den kleinen positiven Dingen anfangen. Es bleibt ein Rennen. Es ist noch nicht zu Ende, wir müssen hier anfangen und uns fürs nächste Spiel aufladen. Wir müssen uns erholen. [...] Wir wussten, dass es ein kompliziertes Spiel wird. Ich bin ins erst kürzlich angekommen und in so kurzer Zeit kann man technisch-taktisch wenig ändern. Wir können auf psychologischer Ebene arbeiten, Ruhe und Unbeschwertheit zurückbringen, was im Moment das Wichtigste ist."

Simone Inzaghi (Trainer Inter Mailand): "Am Mittwoch haben wir eine Trophäe gewonnen, die uns sehr am Herzen lag und heute haben aufgrund des Sieges von Milan ein weiteres entscheidendes Spiel gehabt. Es war nicht einfach gegen einen Gegner, der in diesem Stadion nicht einfach zu besiegen ist, wir haben aber ein tolles Spiel gemacht. Das war keine Selbstverständlichkeit."

Alessandro Bastoni (Inter Mailand): "Schon vor dem Anstoß in der Umkleide haben wir uns gesagt, dass wir keine Punkte auf der Straße liegen lassen wollen, dass wir nichts verschenken wollen. Wir wollen den Scudetto zumindest bis zum Ende des Spiels in unseren Reihen behalten. Bis zum letzten Tag der Meisterschaft. Deshalb bin ich mit der Leistung zufrieden, wir haben mit der richtigen Einstellung gespielt, ich gratuliere dem Team, denn so ein Sieg in Cagliari war nicht einfach."

Der Tweet zum Spiel

Das fiel auf: Zu harmlos für einen Punkterfolg

Cagliari Calcio hätte es heute in der Hand gehabt, den Klassenerhalt am letzten Spieltag unabhängig von anderen Ergebnissen klarzumachen. Dafür hätte es allerdings einen Sieg gebraucht, für diesen waren die Hausherren allerdings insgesamt zu harmlos. Am Ende stehen zwei Schüsse aufs Tor. Von insgesamt zehn Schüssen wurden lediglich fünf im gegnerischen Sechzehner abgegeben und keiner davon fand den Wegs aufs gegnerische Tor. Wenn Cagliari richtig gefährlich wurde, dann über lange Bälle oder Distanzschüsse und das ist dann insgesamt auch gegen Inter Mailand einfach zu wenig.

Die Statistik: 6

Lautaro Martinez erzielte mit seinem Doppelpack heute Saisontore 20 und 21. Damit ist er der sechste Spieler, der vor seinem 25.Geburtstag 20 Tore in einer Saison erzielte. Er reiht sich somit hinter Giuseppe Meazza, Sandro Mazzola, Antonio Angelillo, Ronaldo and Mauro Icardi ein.

