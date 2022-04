Für seine akribische Arbeitsweise ist José Mourinho bekannt. Dass sich seine Analysen nicht nur auf die Gegner auf dem Feld beziehen, bewies er am Samstagabend. Als ihn Alessandro Austini, Journalist der Tageszeitung "Il Tempo", nach dem Ziel für die restliche Saison fragte, fuhr Mourinho seine altbekannten Geschütze auf.

"Nachdem ich dich gestern im Radio gehört habe, erwartete ich mir eine viel aggressivere, viel kritischere Frage. Eine so einfache Frage habe ich mir sicher nicht erwartet", richtete sich der Triple-Trainer von 2010 an den Journalisten. "Die Schlussfolgerung daraus ist, dass du dich im Radio super aggressiv gibst. Aber dann kommst du hierher und scheißt dich vor mir an", ließ sich Mourinho den Seitenhieb nicht nehmen.

Austini, überrascht vom Feedback des Roma-Coaches, nahm die Herausforderung an und antwortete: "Dann lass uns über das Radio reden. Die Frage war wirklich zu einfach." Doch Mourinho winkte lachend ab: "Die Frage ist zwar einfach, aber das geht für mich natürlich in Ordnung."

Acht Spieltage vor Schluss steht die Roma punktgleich mit Atalanta auf Rang sechs und kämpft zurzeit um die Qualifikation für die UEFA Europa League. Die einzig verbliebene Titelchance bietet sich in der Conference League. Dort trifft man im Viertelfinale auf Bodø/Glimt (7./14. April).

