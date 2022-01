Die AS Roma ging früh in der Partie durch Tammy Abraham (11.) in Führung, Paulo Dybala (18.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Pause drehten die Römer auf und erhöhten durch Henrikh Mkhitaryan (48.) und Lorenzo Pellegrini (53.) innerhalb von fünf Minuten auf 3:1. Die alte Dame gab sich nicht auf, kam durch Manuel Locatelli (70.) und Dejan Kulusevski (72.) auch innerhalb weniger Minuten wieder zum Ausgleich. Mattia de Sciglio (77.) setzte dem Spektakel die Krone auf und brachte Juve wieder in Führung.

Nach Eingreifen des VAR sah Matthijs de Ligt (81.) von Juventus Turin die Gelb-Rote Karte. Pellegrini konnte den fälligen Elfmeter (83.) jedoch nicht verwandeln und am Ausgang des Spiels nichts mehr ändern.

Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic (2.) brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße. Für den 40-Jährigen war es das 301. Tor in den europäischen Topligen, in denen er zum Einsatz gekommen ist. Der Franzose Theo Hernández (48./59., Handelfmeter) sorgte für den Endstand. Venedigs österreichischer Profi Michael Svoboda hatte den Strafstoß verursacht und sah wegen Handspiels in der 58. Minute die Rote Karte.

Mit 48 Punkten schob sich Milan am Lokalrivalen und Meister Inter (46) vorbei. Der Titelverteidiger hat am Sonntagabend (20:45 Uhr) gegen Lazio Rom allerdings die Chance, mit einem Sieg wieder Position eins zu übernehmen.

