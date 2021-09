Einen weiteren Versuch, Kostic zu verpflichten, werde es wohl nicht geben, betonte der Lazio-Verantwortliche. Anstelle des Frankfurters holten die Italiener kurz vor Ende des Transferfensters Mattia Zaccagni von Hellas Verona.

"Wir sind sehr zufrieden mit diesem Transfer", stellte Tare klar. Zuvor hatte eine Panne der Römer aber für Schlagzeilen gesorgt.

Stattdessen hätte Lazio die Offerte nicht an "eintrachtfrankfurt.de", sondern "eintrachtfranfurt.de" geschickt. Das "k" fehlte also in der E-Mail-Adresse. Dies bewiesen auch offizielle Papiere, so der Bericht weiter.

Kostic-Transfer scheiterte wohl an Ablöse

Zudem erkannte Lazio den Fehler offenbar selbst früh genug, um ein neues Angebot zu hinterlegen. Doch der Transfer scheiterte ohnehin vor allem an den unterschiedlichen Ablösevorstellungen der beiden Vereine.

Frankfurt forderte angeblich 20 Millionen Euro für Kostic. Der Serie-A-Klub soll jedoch nur bereit gewesen sein, zehn Millionen Euro für den serbischen Nationalspieler zu überweisen.

