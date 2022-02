Robin Gosens verriet, nur kurz über einen Wechsel zu Newcastle United gegrübelt zu haben: "Ich habe darüber nachgedacht. Aber so richtig in Betracht gezogen habe ich einen Wechsel zu keiner Zeit. Wenn ich etwas zu entscheiden habe, mache ich mir immer eine Pro-und-Contra-Liste und schaue dann, was überwiegt."

Der neureiche Klub hatte dem 27-Jährigen zuerst ein Vertragsangebot gemacht. Wie Gosens bestätigt, war die sportliche Erfolgsaussicht der ausschlaggebende Punkt bei der Absage:

"Bei diesem Angebot waren es auf der Pro-Seite ganz klar die Premier League und ein lukrativer Vertrag, auf der Contra-Seite standen aber viel zu viele Punkte. Ich hätte meine sportlichen Ziele in Gefahr gebracht."

Newcastle steht aktuell auf dem vorletzten Rang und kämpft um den Verbleib in der Premier League.

Bundesliga-Wechsel rückt in weite Ferne, aber nicht außer Sichtweite

Der gebürtige Emmericher musste besonders aufgrund des hoch dotierten Angebots über die Entscheidung nachdenken: "Ich finde es sehr menschlich, darüber nachzudenken. Wenn du für den gleichen Job an einem anderen Standort ein Vielfaches verdienen kannst? Es geht dabei ja auch nicht nur um mich, ich hätte mit diesem Geld wahrscheinlich noch ein paar Generationen meiner Familie absichern können", beschrieb der 27-Jährige seine Überlegungen.

Der amtierende italienische Meister hat Gosens von Atalanta Bergamo mit einer Kaufpflicht ausgeliehen. Im Sommer 2023 werden 25 Millionen Euro für die Dienste des deutschen Nationalspielers fällig.

Auf seine Zeit bei Nerazzurri freut sich der Außenverteidiger, hat aber seine Bundesliga-Pläne nicht aus den Augen verloren:

"Ich will mich bei Inter über Jahre festbeißen, aber es bleibt mein großer Traum, wenigstens einmal die Bundesliga zu besuchen." Auch einen favorisierten Arbeitgeber hat Gosens schon ausgemacht: Den FC Schalke bezeichnete der 27-Jährige vor geraumer Zeit als "Herzensverein".

