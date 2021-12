So besagt es Artikel 16 der Lizenzbestimmungen.

Der süditalienische Klub war am Ende der vergangenen Saison in die Serie A aufgestiegen. Die Frist für die Einreichung von Interessens-Erklärungen für den Klub bei einem für den Vereinsverkauf eingerichteten Trust aus Experten ist am Mittwochabend abgelaufen.

Sollte bis zum 31. Dezember kein Verkaufsvertrag unterzeichnet werden, droht Salernitana der Ausschluss aus der Topliga. In diesem Fall würde die Serie A mit 19 Klubs weitergehen.

Der italienische Fußball-Verband FIGC tagt am 21. Dezember, um über Salernitanas Lage zu beraten. Der süditalienischen Klub rangiert mit acht Punkten auf den letzten Platz der Tabelle.

(SID)

