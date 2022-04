Dem Spitzenduo auf den Fersen bleibt Inter Mailand. Der Titelverteidiger setzte sich im Verfolgerduell bei Rekordmeister Juventus Turin mit 1:0 (1:0) durch und hat nun bei einem Spiel weniger als Napoli 63 Punkte auf dem Konto. Juve (59) dürfte sich nach der ersten Serie-A-Niederlage seit Ende November aus dem Titelrennen verabschiedet haben.

Lorenzo Insigne (14., Foulelfmeter), Matteo Politano (37.) und Eljif Elmas (81.) erzielten die Treffer für Neapel. Marten de Roon (58.) verkürzte zwischenzeitlich für Bergamo.

Ad

Das Derby d'Italia entschied der frühere Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu. In der 45. Minute verschoss der türkische Nationalspieler zunächst einen Foulelfmeter, in der fünften Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs machte er es dann aus identischer Ausgangslage besser. Nationalspieler Robin Gosens kam bei Inter in den Schlussminuten zum Einsatz.

Scottish Premiership Sieg im Kult-Derby: Celtic sorgt für Vorentscheidung im Meisterkampf VOR 8 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Ermittlungen gegen Bayern nach Wechselfehler? So ist das Vorgehen

(SID)

"Maximale Gier": Nagelsmann lobt Comebacker Goretzka

Premier League Gündogan schreibt Geschichte - und bricht deutschen Premier-League-Rekord VOR 11 STUNDEN