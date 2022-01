Rekordmeister Juventus (42), in der Liga seit mittlerweile neun Spielen ungeschlagen, ist weiter Fünfter.

Inter hatte am Samstag beim 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger FC Venedig einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (90.) traf spät zur Entscheidung. Neapel gewann am Sonntag 4:1 (2:1) gegen Schlusslicht US Salernitana.

Durch sein 115. Tor für Napoli zog Europameister Lorenzo Insigne mit der verstorbenen Klublegende Diego Maradona gleich.

