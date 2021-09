"The Special One" befand sich während des Spiels schon des Öfteren im ständigen Austausch mit dem Vierten Offiziellen. Die Schuld der Niederlage gebe der Trainer der AS Roma nicht seiner Mannschaft, sondern dem Schiedsrichtergespann um Marco Guida.

Im Interview mit "DAZN" fand Mourinho zunächst lobende Worte: "Jemand wie ich, der vor zehn Jahren Trainer in Italien war, hat das Gefühl, dass sich der italienische Fußball so sehr verbessert hat, vom Spiel bis zum Siegeswillen." Doch dann fügte er an: "Leider hatten der Schiedsrichter und das VAR-System nicht die richtige Größe für ein Spiel auf diesem Niveau!"

Das Gespräch wollte er mit den anwesenden Journalisten weiterführen, doch aufgrund einer Regel durfte er dies nicht. In Corona-Zeiten liest in der Regel Lazios Pressesprecher Fragen der Journalisten vor, die Trainer antworten. Mourinho bestand jedoch darauf selbst mit den Journalisten sprechen zu wollen.

Der Ligabeauftragte wies Mourinho darauf hin, dass die Regeln des Gastgebers zu akzeptieren sein, da es sich um ein Heimspiel von Lazio handele. Daraufhin winkte Mourinho mit den Worten: "Schiebt euch diese Regeln in den Ar***" ab und verließ den Raum.

(SID)

