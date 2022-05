Zlatan Ibrahimovic trommelte seine Teamkollegen zusammen, ergriff im Moment des großen Triumphs das Wort - um ihn herum ehrfürchtige Stille. "Bleibt cool Jungs. Ich werde nicht auf Wiedersehen sagen", schrie der egozentrische Stürmerstar nach der Meisterschaft mit dem AC Mailand durch die Kabine und sorgte für einen Jubelsturm.

Doch wenige Tage später könnten diese Worte hinfällig sein, dem selbsternannten "Gott" droht das Karriereende.

Ad

Mit 40 Jahren streikt der Körper - und zwar langfristig. Wie Milan mitteilte, fällt Ibrahimovic wegen einer Operation am linken Knie sieben bis acht Monate aus. Bei einem länger geplanten Eingriff musste in Lyon das vordere Kreuzband rekonstruiert werden, auch am Meniskus gab es Nachbesserungsbedarf. Dem Schweden steht die längste Pause seiner Laufbahn bevor, das Jahr 2022 ist bereits gelaufen - und die biologische Uhr tickt mehr denn je gegen ihn.

Champions League Salah vermeidet langfristiges Bekenntnis zu Liverpool VOR 3 STUNDEN

Sein Kontrakt bei den Rossoneri läuft am 30. Juni aus, nun wankt selbst eine Verlängerung um ein Jahr zu deutlich geringeren Bezügen. Eine derart lange Pause so kurz vor dem 41. Geburtstag? Eine Ewigkeit.

Ibrahimovic: "Hatte versprochen, Milan wieder an die Spitze zu bringen"

"Ich habe in den letzten sechs Monaten zu viel gelitten, körperlich und auch aus persönlichen Gründen", hatte Ibrahimovic nach dem Titelgewinn am Sonntag bei "Sky Sport" gesagt.

Schon in der Rückrunde war er wegen Knie- und Achillessehnenproblemen lange ausgefallen, dazu starb mit Berater Mino Raiola ein guter Freund. "Ich habe Angst aufzuhören", betonte er immer wieder. Er wolle solang weiterspielen, "wie er sich gut fühlt". Die Torquote sprach auch in dieser Saison weiter für ihn, in gerade einmal 1006 Einsatzminuten gelangen dem Mittelstürmer in der Serie A acht Tore.

"Ich hatte versprochen, Milan wieder an die Spitze zu bringen, viele haben damals gelacht. Jetzt stehe ich hier als Meister, mit einer Mannschaft, an die nicht jeder geglaubt hat", sagte Ibrahimovic. Noch zu seinem runden Geburtstag im Oktober hatte er sich mit Benjamin Button verglichen: "Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben."

Sein Körper sagt ihm nun etwas anderes - das Ende als Fußballer ist wohl nicht mehr fern.

Das könnte Dich auch interessieren: Verliert Leipzig seinen Superstar? Nkunku weckt Interesse in England

(SID)

Riesige Party am Domplatz: König Ibra & Co. feiern Scudetto

La Liga Laporta schießt gegen PSG: "Spieler werden entführt und versklavt" VOR 3 STUNDEN