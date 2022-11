Unterdessen berichteten Medien von möglichen Punktabzügen, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Elkann gibt sich überzeugt, dass Juve die Krise meistert. "Unsere Geschichte spricht von Erfolgen und gibt uns in Momenten wie diesen Kraft", sagte er: "Mit der Unterstützung unserer Fans können wir eine außerordentliche Zukunft aufbauen." Zudem dankte Elkann Agnelli. Die Erfolge der Vergangenheit seien "vor allem ihm zuzuschreiben".

Die Turiner Staatsanwaltschaft wirft Juve vor, Investoren getäuscht und gefälschte Rechnungen ausgestellt zu haben. 16 Managern, darunter Agnelli und Vize-Präsident Pavel Nedved, droht ein Prozess. Auch der italienische Fußballverband ermittelt.

Juventus sieht die Vorwürfe als "nicht begründet" an, wie der Klub am Mittwoch mitteilte: "In der Überzeugung, immer korrekt gehandelt zu haben, will Juventus seine Gründe geltend machen und seine unternehmerischen, wirtschaftlichen und sportlichen Interessen vor Gericht verteidigen", hieß es in einer Pressemitteilung.

Im vergangenen Jahr hatten Behörden die Geschäftsräume des an der Mailänder Börse notierten Vereins durchsucht, um Unterlagen rund um Spieler-Transfers zwischen 2019 und 2021 sicherzustellen. Juventus hatte das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekordverlust in Höhe von 254 Millionen Euro abgeschlossen. Wegen der anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie rechnet Juve auch im Jahr 2022/23 mit einem Minus.

(SID)

