Der Franzose wird voraussichtlich zwei Monate lang ausfallen und den Meisterschaftsstart sowie die ersten Champions- League-Spiele versäumen. Juve bestätigte in einer Presseerklärung lediglich Pogbas Meniskusprobleme und die Konsultation eines Orthopäden.

Pogba ist derzeit mit Juve auf Tournee in den USA. Am Montag musste er auf das Mannschaftstraining in Los Angeles verzichten. Der Spieler flog nicht mit dem Rest der Mannschaft nach Dallas, wo Juve gegen den FC Barcelona spielen wird.

Pogba hat in Turin einen Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von geschätzt 7,5 Millionen Euro unterzeichnet.

