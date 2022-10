Der Sicherheitsdienst sah die Diebe, als sie bereits in den Garten eingedrungen waren. Der Polizei gelang es, den Überfall zu vereiteln.

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich unter anderem Di Maria und Juves Stürmer Dusan Vlahovic in der Villa in einem eleganten Hügelviertel befunden haben, in dem auch Superstar Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Juventus gewohnt hatte.

In den vergangenen Monaten sind Profifußballer in Italien wiederholt Opfer von Einbrüchen gewesen.

Di Maria war im Sommer von Paris St. Germain nach Turin gewechselt. In Paris war er vor einigen Jahren schon einmal Opfer eines Raubüberfalls gewesen.

