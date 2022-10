Der deutsche Champions-League-Vertreter kann sich eine Verpflichtung von Gosens laut " Sky " immer noch vorstellen. Auch die Spielerseite wäre offen für ein Engagement in Leverkusen.

Neben dem aktuellen Tabellenfünfzehnten der Bundesliga sollen weitere Klubs aus Deutschland am früheren Akteur von Atalanta Bergamo interessiert sein.

Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg sollen sich mit einem Transfer des 28-Jährigen auseinandersetzen.

Gosens schloss sich den Nerazzurri im vergangenen Sommer an, ist dort jedoch bislang nur Ergänzungsspieler. In der laufenden Saison kam er in neun Auftritten auf 181 Spielminuten - zu wenig für einen Mann, der einen Platz in Hansi Flicks Startelf bei der WM in Katar anpeilt.

Eurosport-Einschätzung: Seit der Übernahme von Xabi Alonso als Cheftrainer von Bayer Leverkusen spielt die Werkself im 3-4-3-System, das gegen den Ball auf eine defensive Fünferkette setzt. Das Agieren in einer Fünferkette beherrscht Gosens aus seiner Zeit bei Atalanta Bergamo sowie bei seinem jetzigen Arbeitgeber Inter Mailand bestens. Zudem bringt Gosens Qualitäten in der Offensive sowie eine gewisse Körperlichkeit mit. Bislang setzte Alonso links auf Mitchel Bakker, der jedoch selten überzeugte. Für einen Transfer spricht Gosens' Unzufriedenheit in Mailand sowie die Tatsache, dass sich beide Seiten bereits im Sommer über einen Wechsel unterhalten haben.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

