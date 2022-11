Beim 13. Sieg im 15. Ligaspiel brachte Toptorschütze Victor Osimhen (15.) mit seinem neunten Saisontreffer Neapel in Führung.

Der polnische WM-Fahrer Piotr Zielinski (31.) erhöhte noch vor der Pause.

Eljif Elmas (58.) sorgte für das 3:0, die Anschlusstreffer von Ilija Nestorovski (79.) und des deutschen U21-Nationalspielers Lazar Samardzic (82.) waren am Ende zu wenig für die Gäste.

Am 21. Februar reist Neapel zum ersten K.o.-Rundenspiel der Königsklasse nach Frankfurt. Das Rückspiel in Italien findet am 15. März statt. In der Vorrunde hatte sich Neapel den Gruppensieg vor dem FC Liverpool gesichert.

