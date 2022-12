"Sie sind der schlechteste, verlogenste und eingebildetste Trainer, den ich in meiner langen Karriere erlebt habe", kommentierte der 39-Jährige, dessen Vertrag Ende Juni 2022 ausgelaufen war, unter den letzten Beitrag von Blessin bei Instagram.

Der Deutsche habe sich "vom ersten Tag an über alle Genueser lustig gemacht, Sie haben eine Mannschaft absteigen lassen, die sich ohne Ihre lächerlichen Fußballideen hätte retten können", polterte Marchetti weiter.

Jetzt solle Blessin "ein Bad in Demut" nehmen und sich ein Beispiel an Klublegende Davide Nicola nehmen, der mittlerweile Trainer beim Serie-A-Klub US Salernitana ist.

"Versuchen Sie von ihm zu lernen, wie man eine Mannschaft führt, um Ergebnisse auf dem Spielfeld zu erzielen, und nicht die Gesänge der Fans, wie Sie es getan haben. Viel Glück!", schrieb der aktuell vereinslose Keeper.

Blessin hatte die Italiener erst im Januar 2022 übernommen und konnte den Abstieg aus der ersten Liga nicht mehr verhindern. In 17 Saisonspielen holte der deutsche Coach immerhin acht Siege, doch aktuell Rang fünf in der Serie B reichte nun nicht mehr aus, um seine Position zu halten. Nur die ersten beiden Mannschaften steigen direkt auf. Darauf fehlen schon sechs Zähler. Rang drei bis acht spielen Playoffs aus, nur ein Team steigt davon auf.

