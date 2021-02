Die Sommermärchen-Affäre um Franz Beckenbauer und Co. verläuft zunehmend im Sand. Die Ethik-Kommission des Weltverbandes FIFA hat das Verfahren gegen die Macher der Fußball-WM 2006 in Deutschland wegen ominöser Millionenzahlungen aufgrund von Verjährung eingestellt - damit hat sich eine weitere, allerdings ohnehin nur noch vage Hoffnung auf Klärung der dubiosen Vorgänge zwischen 2002 und 2005 zerschlagen. Sportrechtlich hat der WM-Skandal keinesfalls mehr Konsequenzen.

Das Gremium hatte eine bislang nur inoffiziell bekannt gewesene Einstufung der untersuchenden Kammer aus dem vergangenen Herbst zu bewerten. Den Ethik-Ermittlern zufolge hatten sich der "Kaiser", der frühere DFB-Präsident Zwanziger und der ehemalige DFB-Generalsekretär Schmidt durch die Zahlung von 6,7 Millionen Euro an den früheren FIFA-Strippenzieher Mohamed Bin Hammam der Bestechung und Korruption schuldig gemacht.

Für Zwanziger kam die Nachricht aus der FIFA-Zentrale in Zürich alles andere als überraschend: "Der Wahnsinn trägt einen Namen: FIFA. Es war von Anfang an klar, dass alles verjährt wäre - und jetzt haben sie ihre Blamage", sagte der ehemalige DFB-Boss dem "SID": "Der gesamte Bestechungsvorwurf ist absurd. Wer soll denn wen warum bestochen haben?"

Antworten auf die entscheidenden Fragen in dieser Affäre erscheinen über fünf Jahre nach der Enthüllung des Skandals inzwischen immer unwahrscheinlicher. Bereits vor gut einem Jahr war in der gleichen Angelegenheit ein Prozess vor dem Schweizer Bundesgericht in Bellinzona gegen Zwanziger, seinen Amtsnachfolger Wolfgang Niersbach und Schmidt - nach Abtrennung des Verfahrens gegen Beckenbauer aus gesundheitlichen Gründen - ebenfalls wegen Verjährung abgebrochen worden.